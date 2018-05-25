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«Без поражений не бывает побед». Именитые спортсмены поддержали белорусских хоккеистов

Корреспондент МЛЫН.BY поинтересовался у белорусских спортсменов, чем запомнился мировой форум и как поддержать национальную команду в эти непростые для нее минуты.

В нынешнем хоккейном сезоне поставлена точка. Ненадолго: через месяц игроки со свежими силами снова соберутся на льду: впереди — новые старты. Пока же можно подумать об отпуске и шезлонгах. А нам — проанализировать итоги завершившегося чемпионата мира.

Людмила Калинчик, член национальной женской сборной по биатлону в 2003—2014 годах:

— В спорте часто случаются подобные неудачи. Без поражений не бывает мотивации, стимула, побед в конце концов. Хоккей для белорусов — национальная игра. Люблю и посмотреть, и поиграть в хоккей. Как-то на сборе в Финляндии всей женской командой вышли на лед с клюшками. Понравилось!

На многих форумах сегодня только ленивый не обсуждает провал белорусской сборной на чемпионате в Дании. Поэтому призываю: ребята, давайте не будем рубить с плеча и поддержим команду. Они вернутся в элиту!

Владислав Занковец, технический директор и главный тренер центра спортивной подготовки RapidShot в Астане:

— К сожалению, на прошедшем чемпионате мира сборная Беларуси выглядела менее выразительно, чем хотелось бы. Да, вылет в первый дивизион — это большая неприятность, но в то же время это возможность пересмотреть взгляды на какие-то аспекты, изменить подходы и стать сильнее. Молодежь себя очень неплохо зарекомендовала в Дании, им полезен опыт выступления на топ-турнирах. Думаю, к следующим стартам у нас соберется команда что надо.

Что касается чемпионата мира в целом — он получился на загляденье. Было много игроков из НХЛ, хватало непредсказуемых результатов. Финал держал в напряжении до последних минут. На протяжении турнира больше всего понравилась игра финнов, швейцарцев и латвийцев.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу в Сочи-2014:

— Всегда с трепетом и волнением наблюдаю за играми национальной команды. То, что произошло в Дании, грустно и тоскливо. Но поправимо. Уверена, что наша сборная может играть лучше. Для этого нужна эмоциональная встряска и качественная поддержка.

Владимир Копать, член хоккейной сборной Беларуси в конце 1990-х — начале 2000-х:

— Причины неудач на чемпионате мира можно называть долго — вы их и без меня знаете. Но речь не об этом. Давайте заглянем в будущее. В детском хоккее намечается прогресс, и сегодня юниорская и молодежная сборные выступают в элитных пулах мировых первенств. За ними — будущее нашего хоккея.

09:44 25/05/2018






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