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Лариса Куклина о переходе в белорусское гражданство: в интернете только слухи

Российская биатлонистка Лариса Куклина опровергла слух о том, что сменит спортивное гражданство и будет выступать за сборную Беларуси.

Об этом 27-летняя уроженка Лабытнанги заявила на церемонии награждения лучших спортсменов и деятелей физкультурного движения Ямало-Ненецкого автономного округа. 

"Путь был нелегким, но это делает нас сильнее. Я здесь, я никуда не ухожу. То, что в интернете, — это всего лишь слухи. Жду оглашения списков сборной России", — цитирует Куклину yamal-region.tv.


07:55 25/05/2018






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