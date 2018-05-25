Лариса Куклина о переходе в белорусское гражданство: в интернете только слухи
Российская биатлонистка Лариса Куклина опровергла слух о том, что сменит спортивное гражданство и будет выступать за сборную Беларуси.
Об этом 27-летняя уроженка Лабытнанги заявила на церемонии награждения лучших спортсменов и деятелей физкультурного движения Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Путь был нелегким, но это делает нас сильнее. Я здесь, я никуда не ухожу. То, что в интернете, — это всего лишь слухи. Жду оглашения списков сборной России", — цитирует Куклину yamal-region.tv.
07:55 25/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.