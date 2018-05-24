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Лукашенко поручил проработать введение уголовной ответственности за допинг

В Беларуси определены практические механизмы для предотвращения и профилактики применения запрещенных в спорте веществ и методов, а также меры ответственности за нарушение антидопинговых правил.

Соответствующий указ № 201 "О противодействии допингу в спорте" Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства. Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты. 

За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет. В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования. 

Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.


19:34 24/05/2018






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