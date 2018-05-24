Роналдиньо станет многоженцем
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо собирается жениться сразу на двух девушках.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на O Dia.
По информации издания, Роналдиньо возьмет в жены Присциллу Коэльо и Беатрис Соузе.
Из-за того, что в Бразилии действует запрет на многоженство, свадьба состоится в американском городе Санта-Моника, где проживают футболист и его девушки.
Церемония намечена на август этого года.
37-летний Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018-го.
Последний раз футболист выходил на поле в официальном матче в 2015 году в составе бразильского «Флуминенсе».
В 2002-м Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.
В составе «Барселоны» (2003-2008) бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз - Лигу чемпионов. В 2005 году спортсмен стал обладателем «Золотого мяча».
В начале 2000-х у Роналдиньо был роман с танцовщицей Жанайной Мендес.
В феврале 2005-го у пары родился сын.
19:28 24/05/2018
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