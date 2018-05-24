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Роналдиньо станет многоженцем

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо собирается жениться сразу на двух девушках.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на O Dia.

По информации издания, Роналдиньо возьмет в жены Присциллу Коэльо и Беатрис Соузе.

Из-за того, что в Бразилии действует запрет на многоженство, свадьба состоится в американском городе Санта-Моника, где проживают футболист и его девушки.

Церемония намечена на август этого года.

37-летний Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018-го.

Последний раз футболист выходил на поле в официальном матче в 2015 году в составе бразильского «Флуминенсе».

В 2002-м Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

В составе «Барселоны» (2003-2008) бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз - Лигу чемпионов. В 2005 году спортсмен стал обладателем «Золотого мяча».

В начале 2000-х у Роналдиньо был роман с танцовщицей Жанайной Мендес.

В феврале 2005-го у пары родился сын.

19:28 24/05/2018






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