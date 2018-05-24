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Причиной завершения карьеры Валуева стала опухоль мозга

Депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал о причинах, побудивших его завершить спортивную карьеру. Его слова приводит «Матч ТВ».


По словам Валуева, врачи-эндокринологи поставили ему диагноз акромегалия. «Я из-за этого такой большой-высокий. Это вид доброкачественной опухоли в мозгу, ее надо вовремя удалять. Иначе это может привести к очень нехорошим последствиям, вплоть до летального исхода. Вот на фоне этого пришлось закончить. Хотя если бы было по-другому, я бы еще подумал», — отметил депутат.

44-летний Валуев завершил боксерскую карьеру в 2010 году. Спортсмен дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. В его активе 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

После завершения спортивной карьеры начал политическую деятельность. Валуев — депутат-единоросс, работающий в Госдуме с 2011 года, пишет lenta.ru .



18:45 24/05/2018






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