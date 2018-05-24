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Суперкубок УЕФА-2020 примет "Драгау", минский стадион "Динамо" проиграл борьбу

Матч за Суперкубок УЕФА в 2020 году пройдет на стадионе "Драгау" в Порту. Таким образом, минский стадион "Динамо" проиграл борьбу за право проведения еврокубкового финала.