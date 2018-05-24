Суперкубок УЕФА-2020 примет "Драгау", минский стадион "Динамо" проиграл борьбу
Матч за Суперкубок УЕФА в 2020 году пройдет на стадионе "Драгау" в Порту. Таким образом, минский стадион "Динамо" проиграл борьбу за право проведения еврокубкового финала.
Напомним, на право проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2020 году претендовали Албания, Беларусь, Финляндия, Франция, Израиль, Казахстан, Северная Ирландия и Португалия.
17:27 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.