- Во время Паралимпиады в Пхенчхане до меня дошли нехорошие слухи. Я тогда организовал собрание с участием тренеров, обслуживающего персонала, врачей, гостренеров и сказал им: "У меня есть информация, что кто-то что-то с вас требует. Не позорьте паралимпийский спорт. Не дай бог я узнаю, что кто-нибудь даже не берет, а дает — сделаю все, чтобы эти люди в паралимпийском спорте не работали. Пусть даже республиканский центр, о котором идет речь, является структурой Министерства спорта, а не паралимпийского комитета".





Приехал и доложил министру о том, что провел собрание. И все равно уже потом происходит такое. Это уже не лезет ни в какие ворота. Я же все сказал русским языком. Как еще им нужно было об этом говорить?!



