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Олег Шепель о задержании директора РЦОПа по паралимпийским видам спорта: это уже не лезет ни в какие ворота

Глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель прокомментировал для pressball.by информацию о задержании директора "Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта".

- Во время Паралимпиады в Пхенчхане до меня дошли нехорошие слухи. Я тогда организовал собрание с участием тренеров, обслуживающего персонала, врачей, гостренеров и сказал им: "У меня есть информация, что кто-то что-то с вас требует. Не позорьте паралимпийский спорт. Не дай бог я узнаю, что кто-нибудь даже не берет, а дает — сделаю все, чтобы эти люди в паралимпийском спорте не работали. Пусть даже республиканский центр, о котором идет речь, является структурой Министерства спорта, а не паралимпийского комитета". 

Приехал и доложил министру о том, что провел собрание. И все равно уже потом происходит такое. Это уже не лезет ни в какие ворота. Я же все сказал русским языком. Как еще им нужно было об этом говорить?!

"Прессбол"
14:20 24/05/2018






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