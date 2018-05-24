Олег Шепель о задержании директора РЦОПа по паралимпийским видам спорта: это уже не лезет ни в какие ворота
Глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель прокомментировал для pressball.by информацию о задержании директора "Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта".
- Во время Паралимпиады в Пхенчхане до меня дошли нехорошие слухи. Я тогда организовал собрание с участием тренеров, обслуживающего персонала, врачей, гостренеров и сказал им: "У меня есть информация, что кто-то что-то с вас требует. Не позорьте паралимпийский спорт. Не дай бог я узнаю, что кто-нибудь даже не берет, а дает — сделаю все, чтобы эти люди в паралимпийском спорте не работали. Пусть даже республиканский центр, о котором идет речь, является структурой Министерства спорта, а не паралимпийского комитета".
Приехал и доложил министру о том, что провел собрание. И все равно уже потом происходит такое. Это уже не лезет ни в какие ворота. Я же все сказал русским языком. Как еще им нужно было об этом говорить?!
14:20 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.