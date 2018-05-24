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Белоруска стала чемпионкой мира по муай-тай

В городе Канкун (Мексика) прошел чемпионат мира по тайскому боксу. Участие в нём принимали более 500 спортсменов из 78 стран мира.

Белоруска стала чемпионкой мира по муай-тай
Белорусские спортсмены завоевали 8 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые).

Алёна Лешкевич стала чемпионкой мира в весовой категории до 45 кг, кроме того, ей был вручен Кубок лучшему бойцу чемпионата мира.

Спортсменка является выпускницей осиповичского клуба «Golden Victory», бывшей воспитанницей Сергея Гидуляна.

В финальном спарринге с нашей спортсменкой состязалась мексиканка Паула Гонзалес. Судьи единогласно признали Лешкевич лучшей в данном поединке.

Бронзовыми медалистками чемпионата мира стали Мария Валент (60 кг), Мария Белуш (75 кг) и Диана Емельянова (свыше 75 кг).


Мужская часть команды также завоевала 4 медали (1, 3, 0). Дмитрий Варец выиграл золото в категории до 67 кг.

Серебряными медалистам стали Николай Сведомский (54 кг), Андрей Кулебин (71 кг) и Евгений Лашевский (75 кг).

В медальном зачете сборная Беларуси заняла 5-е место. Впереди Россия (11 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые), Таиланд (5, 2, 1), Украина (4, 1, 2), Швеция (2, 3, 4), пишет progomel.by

13:18 24/05/2018






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