- Меня порадовало то, что мы вернули людей на трибуны. Появилась фанатская группировка. Это серьезные атрибуты хоккея, на самом деле. Ребята шумные, они болеют за команду.





Да, иногда могут там выпить на арене пива. Во всем мире это считается нормой, а наши правоохранительные органы почему-то болезненно реагируют. Хотя лично я не вижу ничего плохого, если парни в разумных пределах выпьют и пойдут болеть за команду. Пиво — такой же атрибут спорта, как и судья. А мы почему-то придумываем какое-то белорусское "ноу-хау", — цитирует Сушко vb.by



