Сергей Сушко: пиво — такой же атрибут спорта, как и судья, а наши правоохранительные органы почему-то болезненно реагируют
Директор "Бреста" Сергей Сушко поддержал болельщиков, которые не представляют хоккея без пива.
- Меня порадовало то, что мы вернули людей на трибуны. Появилась фанатская группировка. Это серьезные атрибуты хоккея, на самом деле. Ребята шумные, они болеют за команду.
Да, иногда могут там выпить на арене пива. Во всем мире это считается нормой, а наши правоохранительные органы почему-то болезненно реагируют. Хотя лично я не вижу ничего плохого, если парни в разумных пределах выпьют и пойдут болеть за команду. Пиво — такой же атрибут спорта, как и судья. А мы почему-то придумываем какое-то белорусское "ноу-хау", — цитирует Сушко vb.by.
12:01 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.