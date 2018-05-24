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Сергей Сушко: пиво — такой же атрибут спорта, как и судья, а наши правоохранительные органы почему-то болезненно реагируют

Директор "Бреста" Сергей Сушко поддержал болельщиков, которые не представляют хоккея без пива.

- Меня порадовало то, что мы вернули людей на трибуны. Появилась фанатская группировка. Это серьезные атрибуты хоккея, на самом деле. Ребята шумные, они болеют за команду. 

Да, иногда могут там выпить на арене пива. Во всем мире это считается нормой, а наши правоохранительные органы почему-то болезненно реагируют. Хотя лично я не вижу ничего плохого, если парни в разумных пределах выпьют и пойдут болеть за команду. Пиво — такой же атрибут спорта, как и судья. А мы почему-то придумываем какое-то белорусское "ноу-хау", — цитирует Сушко vb.by.


12:01 24/05/2018






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