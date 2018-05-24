НХЛ: Экс-форвард минского «Динамо» подпишет контракт на $49 млн
Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн продлит контракт с командой на 7 лет, за которые заработает 49 миллионов долларов, сообщает Sportsnet.
В минувшем регулярном сезоне 26-летний игрок набрал 54 (29+25) очка в 78 матчах. В плей-офф на его счету 5 (1+4) баллов в 9 играх.
Отметим, что в локаутном сезоне Кейн выступал за минское "Динамо".
10:35 24/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.