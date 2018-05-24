НХЛ: Экс-форвард минского «Динамо» подпишет контракт на $49 млн

В минувшем регулярном сезоне 26-летний игрок набрал 54 (29+25) очка в 78 матчах. В плей-офф на его счету 5 (1+4) баллов в 9 играх.





Отметим, что в локаутном сезоне Кейн выступал за минское "Динамо".