Чемпиону мира грозит тюремный срок
Бывший нападающий сборной Италии, чемпион мира - 2006 Винченцо Яквинта обвиняется в связях с мафией и может сесть в тюрьму сроком на шесть лет.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Football Italia.
Отмечается, что Яквинте были выдвинуты обвинения еще в декабре 2015 года.
По данным следствия, футболист незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие, которое предназначалось для мафии.
В деле фигурируют более 140 человек, в числе которых находится отец Яквинты, чей срок лишения свободы может составить 19 лет.
Среди обвинений, выдвигаемых против различных подсудимых, имеются ложные выставления счетов, мошенничества и вымогательства.
08:24 24/05/2018
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