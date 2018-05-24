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Чемпиону мира грозит тюремный срок

Бывший нападающий сборной Италии, чемпион мира - 2006 Винченцо Яквинта обвиняется в связях с мафией и может сесть в тюрьму сроком на шесть лет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что Яквинте были выдвинуты обвинения еще в декабре 2015 года.

По данным следствия, футболист незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие, которое предназначалось для мафии.

В деле фигурируют более 140 человек, в числе которых находится отец Яквинты, чей срок лишения свободы может составить 19 лет.

Среди обвинений, выдвигаемых против различных подсудимых, имеются ложные выставления счетов, мошенничества и вымогательства.


08:24 24/05/2018






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