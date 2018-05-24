Чемпиону мира грозит тюремный срок

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Football Italia.





Отмечается, что Яквинте были выдвинуты обвинения еще в декабре 2015 года.





По данным следствия, футболист незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие, которое предназначалось для мафии.





В деле фигурируют более 140 человек, в числе которых находится отец Яквинты, чей срок лишения свободы может составить 19 лет.





Среди обвинений, выдвигаемых против различных подсудимых, имеются ложные выставления счетов, мошенничества и вымогательства.



