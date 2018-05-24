- Это заявление делали не представители клуба, а представитель Белорусско-эмиратского делового союза Таджеддин Сеиф. Наверняка таким образом он хотел высказать уважение принимающей стороне. А клуб действительно планирует строить стадион. Сейчас разрабатывается бизнес-план и мы даже уже получили от города предварительные наметки по месту, где он может быть возведен. Вероятные инвесторы находятся именно в Эмиратах. Так что заявление хотя и было немножко популистским, но для него есть основания.





Но подчеркну, что пока слишком рано делать какие-то выводы. И отмечу, что кое-что было потеряно в переводе. Речь шла о том, что если стадион будет построен, то будет носить имя шейха, что придаст еще большую прочность связям Беларуси и Эмиратов.





То есть разговор именно о новом стадионе, а не о переименовании ОСК "Брестский", где "Динамо" проводит свои матчи. Эта арена — унитарная собственность облисполкома, поэтому мы никоим образом на него не претендуем. И, тем более, не думаем о переименовании.





А вот что касается модернизации "Брестского", то такие работы постоянно ведутся. Есть план по модернизации электросетей, а также проведения оптоволокна для обеспечения необходимых условий и для билетных операторов, и для представителей телевизионных служб...









Как относится клуб к идее назвать стадион именем шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна? Если договоримся и найдем инвестора в Эмиратах, и если он будет настаивать — то клуб согласится, конечно. Но пока, повторюсь, слишком рано делать какие-то заявления по этому поводу. Так получилось, что фраза, вырванная из контекста пресс-конференции, произвела такой взрыв.





Что касается информации о том, что футбольная академия брестского "Динамо" может быть названа именем нового председателя правления клуба Диего Марадоны, то здесь в первую очередь нужно спрашивать разрешения у самого Диего. Когда речь об этом зашла во время пресс-конференции — то шутили, улыбались. И идея вроде как всем понравилась, — как передает tut.by , сказал Виктор Радьков.



