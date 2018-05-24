Виктория Азаренко: сейчас теннис отошел для меня на второй план. На первом месте, конечно, сын
Белоруска Виктория Азаренко рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения сына.
"Сейчас теннис отошел для меня на второй план. О себе я тоже думаю в меньшей степени. На первом месте, конечно, сын. У меня сложился новый взгляд на многие вещи. Осознаешь, что твоя жизнь — это нечто большее, чем теннисный матч, но это тоже остается важной частью тебя. Теннис — это моя работа, и это то, что я люблю делать. Это то, чем я живу. У меня большие цели и желания. Я буду усердно работать, чтобы достичь этих результатов. Но вне корта сейчас у меня уже другие приоритеты", — приводит слова Виктории tennis.by.
07:53 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.