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Виктория Азаренко: сейчас теннис отошел для меня на второй план. На первом месте, конечно, сын

Белоруска Виктория Азаренко рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения сына.

"Сейчас теннис отошел для меня на второй план. О себе я тоже думаю в меньшей степени. На первом месте, конечно, сын. У меня сложился новый взгляд на многие вещи. Осознаешь, что твоя жизнь — это нечто большее, чем теннисный матч, но это тоже остается важной частью тебя. Теннис — это моя работа, и это то, что я люблю делать. Это то, чем я живу. У меня большие цели и желания. Я буду усердно работать, чтобы достичь этих результатов. Но вне корта сейчас у меня уже другие приоритеты", — приводит слова Виктории tennis.by.
07:53 24/05/2018






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