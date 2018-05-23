Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Россиянин Лопухов может возглавить сборную Беларуси по лыжным гонкам. В прошлом году он тренировал биатлонистов

Российский специалист Николай Лопухов может возглавить сборную Беларуси по лыжным гонкам.

Напомним, в прошлом году работал в качестве тренера-консультанта мужской биатлонной команды Беларуси. С ним сборная прошла подготовку к сезону, однако позже руководство федерации отстранило 73-летнего специалиста и не включило в заявку на Олимпийские игры в 2018 году.

Ранее, с 2006 по 2008 годы Лопухов был старшим тренером мужской сборной России по лыжным гонкам в спринте.
Tribuna
16:08 23/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё