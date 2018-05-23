Россиянин Лопухов может возглавить сборную Беларуси по лыжным гонкам. В прошлом году он тренировал биатлонистов
Российский специалист Николай Лопухов может возглавить сборную Беларуси по лыжным гонкам.
Напомним, в прошлом году работал в качестве тренера-консультанта мужской биатлонной команды Беларуси. С ним сборная прошла подготовку к сезону, однако позже руководство федерации отстранило 73-летнего специалиста и не включило в заявку на Олимпийские игры в 2018 году.
Ранее, с 2006 по 2008 годы Лопухов был старшим тренером мужской сборной России по лыжным гонкам в спринте.
16:08 23/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.