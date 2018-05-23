Напомним, в прошлом году работал в качестве тренера-консультанта мужской биатлонной команды Беларуси. С ним сборная прошла подготовку к сезону, однако позже руководство федерации отстранило 73-летнего специалиста и не включило в заявку на Олимпийские игры в 2018 году.





Ранее, с 2006 по 2008 годы Лопухов был старшим тренером мужской сборной России по лыжным гонкам в спринте.