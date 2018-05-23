Лукашенко сумел удивить болельщиков

Напомним, сборная Беларуси, проиграв все матчи на чемпионате мира по хоккею, вылетела из высшего дивизиона. Болельщики и не только с интересом ждали, как же этот факт прокомментирует Александр Лукашенко. Глава государства рвет и мечет по поводу куда менее серьезных неудач, поэтому белорусы предвкушали небывалый разнос, который потянул бы на отдельное шоу.





Лукашенко держал паузу целую неделю, пишет gazetaby.com Наконец во вторник он принял с докладом министра Игоря Шуневича, который является также председателем наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск». Обсуждения ситуации в «президентском» виде спорта было не избежать.





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Но то, что услышали болельщики, не совпало с их ожиданиями. Глава государства высказался неожиданно сдержанно. На форумах не скрывали своего разочарования (цитируется по talks.by и by.tribuna.com).





«И это все, что он мог сказать? Я расстроен».





«Так кого уволят или посадят? Тема не раскрыта».





«Нетипичное поведение для руководителя, который вложил столько не своих денег».





«Так, а кто будет отвечать за провал сборной??? Кто отчитается за потраченные государственные средства, затраченные на подготовку??? Это получается, что отрицательный результат – это тоже результат??? Получается, я могу не ходить на работу, ничего не делать и при этом я должен получить свою зарплату???»





«Это критика Григорьевича? Слабо, очень слабо. На него это не похоже».





«Как-то в этот раз без блеска и грома :) Без кулаками по столу. Устал?»





Лукашенко, правда, попытался определить виновных, но сделал это довольно вяло.





– Федерация хоккея все больше кивает на «Динамо», что клуб не выполняет своих обязательств, – сказал он, подразумевая недостаток хоккеистов высокого уровня в сборной, которые по задумке должны были «обкатываться» в «Динамо».





После этого было бы логично, чтобы последовала критика в адрес Игоря Шуневича, который уже четыре года возглавляет наблюдательный совет «Динамо». Но этого не произошло.









Впрочем, и при других обстоятельствах глава государства не покушался на авторитет министра внутренних дел. Выступление «Динамо» в последнее время никак не назовешь успешным. Лукашенко даже отмечал, что на игру команды «стыдно было смотреть». Но руководителя клуба он при этом не критиковал.





При этом весьма сдержанным словам главы государства есть объяснение. Ведь это именно он додумался поставить во главе «Динамо» милиционера Шуневича, а во главе Федерации хоккея – чиновника Семена Шапиро.





Вряд ли они сами напрашивались на удивительные для них должности. Раскритиковать и уволить этих управленцев, помимо прочего, означает признать ошибочность своих весьма странных решений. Но что-то не припоминается, чтобы ранее Лукашенко брал на себя ответственность за провалы.



