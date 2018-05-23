Главный тренер сборной России по биатлону: Я бы не стал чинить препятствий тем, кто хочет выступать за Беларусь
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что не стоит мешать российским биатлонисткам, желающим выступать за сборную Беларуси. Об этом он заявил «Спорт-экспресс».
- Как прокомментируете информацию о том, что ряд российских спортсменок, включая Ларису Куклину, намерены перейти в сборную Беларуси?
- Это естественный процесс: в России есть примерно 15 спортсменок примерно одного уровня. Всем места в команде не хватает, и логично, что некоторые девушки стремятся пробовать себя где-то еще. Дело не в финансовой составляющей: не думаю, что в Беларуси или где-то еще они будут получать больше, чем в России. Скорее, спортсменки хотят выступать на соревнованиях другого ранга. Лично я бы не стал чинить им препятствий, - сказал Хованцев.
13:08 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.