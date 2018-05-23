Human Rights Watch призывает бойкотировать матч-открытие ЧМ-2018 в России
14 июня в России состоится матч-открытие чемпионата мира по футболу. Правозащитная организация Human Rights Watch, считает, что пока мирные жители Сирии продолжают страдать от ударов российских и сирийских войск, мировые лидеры не должны сидеть в вип-ложах рядом с Путиным.
«Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал, что пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия», – цитирует главу Human Rights Watch Кеннета Рота издание DW.
Правозащитник также подчеркнул, что, принимая чемпионат, Россия добивается уважения и стремится склонить на свою сторону мировое общественное мнение. Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты.
Финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
12:03 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.