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Human Rights Watch призывает бойкотировать матч-открытие ЧМ-2018 в России

14 июня в России состоится матч-открытие чемпионата мира по футболу. Правозащитная организация Human Rights Watch, считает, что пока мирные жители Сирии продолжают страдать от ударов российских и сирийских войск, мировые лидеры не должны сидеть в вип-ложах рядом с Путиным.

«Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал, что пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия», – цитирует главу Human Rights Watch Кеннета Рота издание DW.

Правозащитник также подчеркнул, что, принимая чемпионат, Россия добивается уважения и стремится склонить на свою сторону мировое общественное мнение. Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты.

Финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

12:03 23/05/2018






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