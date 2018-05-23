Игорь Шуневич: ни один функционер в минском "Динамо" и федерации не может сказать, что непричастен к фиаско на чемпионате мира
Председатель правление хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич поделился соображениями по поводу кризиса в белорусском хоккее.
Все, кто причастен к белорусскому хоккею, не выполнили задачу. Однозначно. Нет ни одного функционера ни в минском "Динамо", ни в федерации, который мог бы сказать, что непричастен к фиаско на чемпионате мира.
Поэтому хотел бы думать о том, какие практические шаги нужно предпринимать в будущем. У президента был серьезный, принципиальный и сложный для меня разговор. Панацеи я не предложил. Вряд ли кто-то может в двух или трех фразах сформулировать рецепт лекарства, которое нужно нашему хоккею.
Нужно сегодня говорить о самом начале, о материи, которая формирует хоккей. О детском хоккее, об обеспечении безопасности хоккейной индустрии в стране. Эти вопросы на поверхности. Нужно творчески и вдумчиво, без кавалерийских атак и шапкозакидательства садиться, включать мозги, звать экспертов и работать по принципу тех стран, которые продемонстрировали более качественный хоккей на чемпионате мира, — как передает by.tribuna.com, сказал Шуневич в эфире телеканала "Беларусь 1".
11:56 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.