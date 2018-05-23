Все, кто причастен к белорусскому хоккею, не выполнили задачу. Однозначно. Нет ни одного функционера ни в минском "Динамо", ни в федерации, который мог бы сказать, что непричастен к фиаско на чемпионате мира.





Поэтому хотел бы думать о том, какие практические шаги нужно предпринимать в будущем. У президента был серьезный, принципиальный и сложный для меня разговор. Панацеи я не предложил. Вряд ли кто-то может в двух или трех фразах сформулировать рецепт лекарства, которое нужно нашему хоккею.



