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Диего Марадона: «Я бы хотел сказать, что брестское «Динамо» бросит вызов в Лиге Европы, но я не волшебник»

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона во время пресс-конференции, где его представили в новой роли, сообщил, что команда ставить перед собой большие цели на европейской арене.

Диего Марадона: «Я бы хотел сказать, что брестское «Динамо» бросит вызов в Лиге Европы, но я не волшебник»
- Я бы хотел сказать, что брестское «Динамо» бросит вызов в ЛЕ, но я не волшебник. Я человек, который хочет работать в футболе, который хочет быть председателем «Динамо». Я хочу, чтобы команда развивалась вместе с клубом. Мы будем очень много работать, чтобы добиться этого. Другого пути, кроме тяжелой работы, нет, – передает слова аргентинца The National.

Также сообщается, что на роль помощников Марадоны рассматривается кандидатура бывшего партнера Диего по национальной команде Луиса Исласа, вместе они стали чемпионом мира-1986. Правда, Исласа есть вариант продолжить работу в Дубае. Среди других кандидатур фигурируют имена других бывших партнеров Марадоны по сборной: Эктора Энрике или Хорхе Бурручагу, соощает La Nacion.
KP.by
10:47 23/05/2018






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