Диего Марадона: «Я бы хотел сказать, что брестское «Динамо» бросит вызов в Лиге Европы, но я не волшебник»
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона во время пресс-конференции, где его представили в новой роли, сообщил, что команда ставить перед собой большие цели на европейской арене.
- Я бы хотел сказать, что брестское «Динамо» бросит вызов в ЛЕ, но я не волшебник. Я человек, который хочет работать в футболе, который хочет быть председателем «Динамо». Я хочу, чтобы команда развивалась вместе с клубом. Мы будем очень много работать, чтобы добиться этого. Другого пути, кроме тяжелой работы, нет, – передает слова аргентинца The National.
Также сообщается, что на роль помощников Марадоны рассматривается кандидатура бывшего партнера Диего по национальной команде Луиса Исласа, вместе они стали чемпионом мира-1986. Правда, Исласа есть вариант продолжить работу в Дубае. Среди других кандидатур фигурируют имена других бывших партнеров Марадоны по сборной: Эктора Энрике или Хорхе Бурручагу, соощает La Nacion.
10:47 23/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.