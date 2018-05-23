- Я бы хотел сказать, что брестское «Динамо» бросит вызов в ЛЕ, но я не волшебник. Я человек, который хочет работать в футболе, который хочет быть председателем «Динамо». Я хочу, чтобы команда развивалась вместе с клубом. Мы будем очень много работать, чтобы добиться этого. Другого пути, кроме тяжелой работы, нет, – передает слова аргентинца The National.





Также сообщается, что на роль помощников Марадоны рассматривается кандидатура бывшего партнера Диего по национальной команде Луиса Исласа, вместе они стали чемпионом мира-1986. Правда, Исласа есть вариант продолжить работу в Дубае. Среди других кандидатур фигурируют имена других бывших партнеров Марадоны по сборной: Эктора Энрике или Хорхе Бурручагу, соощает La Nacion.