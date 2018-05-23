Марадона получил майку "Динамо-Брест"
Футболист будет играть в белорусском клубе под номером 10.
Диего Армандо Марадона был официально представлен как новый председатель правления ФК "Динамо-Брест" на пресс-конференции, которая прошла 22 мая в Абу-Даби, пишет "Спутник".
Известный футболист отметил, что он впервые будет работать на такой должности. Однако он не собирается сидеть в кабинете, а планирует активно работать с командой на практике, чтобы клуб получил все лучшее и мог стать более конкурентоспособным. Не обойдет аргентинец вниманием и молодые таланты — он будет также взаимодействовать с детской академией.
Кроме того, Марадона анонсировал и усиление состава "Динамо". Аргентинец считает, что команду можно усилить футболистами из других стран, в частности, Италии и Аргентины, и в результате у клуба вполне есть возможность собрать достойный состав.
Хотя, по мнению Марадоны, "Неймар и Месси пока слишком далекий от нас уровень".
Легендарному футболисту была вручена майка брестского "Динамо" под номером 10, которую Марадона поцеловал. Что любопытно — десятый номер в основной команде уже занят: под ним выступает форвард Роман Василюк.
О заключении контракта с Марадоной брестское "Динамо" объявило в мае. Аргентинец будет курировать вопросы стратегического развития клуба и работать со всеми его структурными подразделениями.
Планируется, что к выполнению своих полномочий футболист приступит после окончания Чемпионата мира 2018.
09:08 23/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.