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Марадона получил майку "Динамо-Брест"

Футболист будет играть в белорусском клубе под номером 10.

Диего Армандо Марадона был официально представлен как новый председатель правления ФК "Динамо-Брест" на пресс-конференции, которая прошла 22 мая в Абу-Даби, пишет "Спутник".



​Известный футболист отметил, что он впервые будет работать на такой должности. Однако он не собирается сидеть в кабинете, а планирует активно работать с командой на практике, чтобы клуб получил все лучшее и мог стать более конкурентоспособным. Не обойдет аргентинец вниманием и молодые таланты — он будет также взаимодействовать с детской академией.

Кроме того, Марадона анонсировал и усиление состава "Динамо". Аргентинец считает, что команду можно усилить футболистами из других стран, в частности, Италии и Аргентины, и в результате у клуба вполне есть возможность собрать достойный состав.


Хотя, по мнению Марадоны, "Неймар и Месси пока слишком далекий от нас уровень".

Легендарному футболисту была вручена майка брестского "Динамо" под номером 10, которую Марадона поцеловал. Что любопытно — десятый номер в основной команде уже занят: под ним выступает форвард Роман Василюк.

О заключении контракта с Марадоной брестское "Динамо" объявило в мае. Аргентинец будет курировать вопросы стратегического развития клуба и работать со всеми его структурными подразделениями.

Планируется, что к выполнению своих полномочий футболист приступит после окончания Чемпионата мира 2018.




09:08 23/05/2018






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