Марадона получил майку "Динамо-Брест"

​Известный футболист отметил, что он впервые будет работать на такой должности. Однако он не собирается сидеть в кабинете, а планирует активно работать с командой на практике, чтобы клуб получил все лучшее и мог стать более конкурентоспособным. Не обойдет аргентинец вниманием и молодые таланты — он будет также взаимодействовать с детской академией.





Кроме того, Марадона анонсировал и усиление состава "Динамо". Аргентинец считает, что команду можно усилить футболистами из других стран, в частности, Италии и Аргентины, и в результате у клуба вполне есть возможность собрать достойный состав.







