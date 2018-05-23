Роналду - самый популярный спортсмен в мире

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Второе место занял баскетболист Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»), третье - футболист «Барселоны» Лионель Месси, четвертое - футболист ПСЖ Неймар, пятое - теннисист Роджер Федерер.





Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на 21-й строчке. Она единственная россиянка в первой сотне рейтинга.





Для расчета популярности учитывалось количество подписчиков в социальных сетях, количество запросов в Google, а также доходы спортсменов.





Роналду третий раз подряд возглавил список самых популярных спортсменов мира.





В декабре 2017-го португалец назвал себя лучшим футболистом в истории. По словам спортсмена, еще не рождался игрок, который был бы сильнее его.



