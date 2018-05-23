Стадион брестского «Динамо» планируют назвать в честь арабского шейха

Логотип брестского «Динамо» был размещен на мероприятии на фоне портрета шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна — президента ОАЭ с 1971 по 2014. В этом году ему исполнилось бы ровно 100 лет.





В то же время издание Al-Ain, представители которого посетили пресс-конференцию, уточняет, что стадион будет не только переименован в честь шейха, но и модернизирован. В заметке не уточняется, идет ли речь об ОСК «Брестский», но сообщается именно о переименовании.