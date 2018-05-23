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"Комсомолка": пресс-конференцию с участием Марадоны посетили, в основном, только СМИ Объединенных Арабских Эмиратов

В Абу-Даби прошла пресс-конференция с участием Диего Марадоны, который был представлен собравшимся как глава правления ФК "Динамо-Брест".


Как пишет "Комсомолка", на пресс-конференцию пришли, в основном, только местные СМИ. В мероприятии, кроме самого Марадоны, участвовали генеральный менеджер "Динамо" Валдас Иванаускас и директор по развитию Виктор Радьков, а также ивесторы клуба из ОАЭ.
07:05 23/05/2018






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