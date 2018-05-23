"Комсомолка": пресс-конференцию с участием Марадоны посетили, в основном, только СМИ Объединенных Арабских Эмиратов
В Абу-Даби прошла пресс-конференция с участием Диего Марадоны, который был представлен собравшимся как глава правления ФК "Динамо-Брест".
Как пишет "Комсомолка", на пресс-конференцию пришли, в основном, только местные СМИ. В мероприятии, кроме самого Марадоны, участвовали генеральный менеджер "Динамо" Валдас Иванаускас и директор по развитию Виктор Радьков, а также ивесторы клуба из ОАЭ.
07:05 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.