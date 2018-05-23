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"Комсомолка": пресс-конференцию с участием Марадоны посетили, в основном, только СМИ Объединенных Арабских Эмиратов

В Абу-Даби прошла пресс-конференция с участием Диего Марадоны, который был представлен собравшимся как глава правления ФК "Динамо-Брест".