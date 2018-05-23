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Human Rights Watch призвала к бойкоту матча-открытия Чемпионата мира в РФ

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России, который состоится 14 июня. Об этом во вторник, 22 мая, в специальном заявлении сообщил исполнительный директор этой организации Кеннет Рот.

"Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал, что пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия", - заявил Рот.

Директор Human Rights Watch подчеркнул, что, принимая чемпионат, Россия добивается уважения и стремится склонить на свою сторону мировое общественное мнение. Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты.
07:00 23/05/2018






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