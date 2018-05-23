"Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал, что пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия", - заявил Рот.





Директор Human Rights Watch подчеркнул, что, принимая чемпионат, Россия добивается уважения и стремится склонить на свою сторону мировое общественное мнение. Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты.