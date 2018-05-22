Спустя 11 лет национальная команда вновь может оказаться в роли аэродрома для массового десанта.





На сбор женской сборной Беларуси в "Раубичи" прибыли россиянки, которые рассматривают вариант смены гражданства





В нашем положении исключительно научный подход должен быть. Валом мы проблему не решим. И денег у нас таких нет, чтобы перелопатить очень большое количество людей. Биатлон — спорт не массовый, а элитный и дорогостоящий. Чем школам тратиться на мази, лучше пусть свозят детей в Минск на обследование. Сначала нужно найти, а потом вкладывать. Только так. Надоело шарить по всей России и искать, кто и где кого-то забыл. Нужна грамотно выстроенная система.









Я знаю, что сегодня Минспортом и федерацией биатлона уже предприняты шаги в этом направлении. Взять хотя бы рождение республиканских соревнований "Снежный снайпер". Думаю, только при совместной работе всех специалистов, начиная с детских школ и заканчивая национальной командой, можно достичь нужного результата.



