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Андриан Цыбульский в 2007 году: надоело шарить по России и искать, кто где кого-то забыл. Нужна своя грамотная система

Нынешний председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский еще в 2007 году, будучи старшим тренером женской сборной Беларуси, в интервью корреспонденту "ПБ"Светлане Парамыгиной рассказал о порочности системы завоза легионеров из России.

 Спустя 11 лет национальная команда вновь может оказаться в роли аэродрома для массового десанта. 

На сбор женской сборной Беларуси в "Раубичи" прибыли россиянки, которые рассматривают вариант смены гражданства 

В нашем положении исключительно научный подход должен быть. Валом мы проблему не решим. И денег у нас таких нет, чтобы перелопатить очень большое количество людей. Биатлон — спорт не массовый, а элитный и дорогостоящий. Чем школам тратиться на мази, лучше пусть свозят детей в Минск на обследование. Сначала нужно найти, а потом вкладывать. Только так. Надоело шарить по всей России и искать, кто и где кого-то забыл. Нужна грамотно выстроенная система. 


Я знаю, что сегодня Минспортом и федерацией биатлона уже предприняты шаги в этом направлении. Взять хотя бы рождение республиканских соревнований "Снежный снайпер". Думаю, только при совместной работе всех специалистов, начиная с детских школ и заканчивая национальной командой, можно достичь нужного результата.


22:00 22/05/2018






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