Андриан Цыбульский в 2007 году: надоело шарить по России и искать, кто где кого-то забыл. Нужна своя грамотная система
Нынешний председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский еще в 2007 году, будучи старшим тренером женской сборной Беларуси, в интервью корреспонденту "ПБ"Светлане Парамыгиной рассказал о порочности системы завоза легионеров из России.
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В нашем положении исключительно научный подход должен быть. Валом мы проблему не решим. И денег у нас таких нет, чтобы перелопатить очень большое количество людей. Биатлон — спорт не массовый, а элитный и дорогостоящий. Чем школам тратиться на мази, лучше пусть свозят детей в Минск на обследование. Сначала нужно найти, а потом вкладывать. Только так. Надоело шарить по всей России и искать, кто и где кого-то забыл. Нужна грамотно выстроенная система.
Я знаю, что сегодня Минспортом и федерацией биатлона уже предприняты шаги в этом направлении. Взять хотя бы рождение республиканских соревнований "Снежный снайпер". Думаю, только при совместной работе всех специалистов, начиная с детских школ и заканчивая национальной командой, можно достичь нужного результата.
22:00 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.