На прошлой неделе белорусской биатлонистке провели операцию на левом плече. Чем было вызвано хирургическое вмешательство, спортсменка не уточнила.





Как стало известно агентству, у Алимбековой хроническая травма плеча. Врачи два года лечили повреждение без скальпеля. Сроки послеоперационного восстановления колеблются от одного до шести месяцев.





В середине мая белоруска была включена в состав национальной сборной на будущий сезон. 22-летнюю спортсменку к старту сезона обещал лично подготовить президент страны Александр Лукашенко.







