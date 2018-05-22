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Восстановление олимпийской чемпионки по биатлону Динары Алимбековой после операции может занять от одного до шести месяцев

Об этом сообщает Sputnik.

На прошлой неделе белорусской биатлонистке провели операцию на левом плече. Чем было вызвано хирургическое вмешательство, спортсменка не уточнила. 

Как стало известно агентству, у Алимбековой хроническая травма плеча. Врачи два года лечили повреждение без скальпеля. Сроки послеоперационного восстановления колеблются от одного до шести месяцев. 

В середине мая белоруска была включена в состав национальной сборной на будущий сезон. 22-летнюю спортсменку к старту сезона обещал лично подготовить президент страны Александр Лукашенко. 



21:43 22/05/2018






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