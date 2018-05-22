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Азаренко попала в топ-100 самых популярных спортсменов. Роналду возглавил список

ESPN составил список 100 самых популярных спортсменов.

В топ-5 попало три футболиста: Криштиану Роналду (№ 1), Лионель Месси (№ 3) и Неймар (№4). Также в пятерку самых популярных попали баскетболист ЛеБрон Джеймс (№2) и теннисист Роджер Федерер (№ 5),сообщает tribuna.com


Единственный представитель Беларуси – теннисистка Виктория Азаренко расположилась на 98-й строчке рейтинга.


20:37 22/05/2018






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