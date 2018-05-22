Азаренко попала в топ-100 самых популярных спортсменов. Роналду возглавил список
ESPN составил список 100 самых популярных спортсменов.
В топ-5 попало три футболиста: Криштиану Роналду (№ 1), Лионель Месси (№ 3) и Неймар (№4). Также в пятерку самых популярных попали баскетболист ЛеБрон Джеймс (№2) и теннисист Роджер Федерер (№ 5),сообщает tribuna.com
Единственный представитель Беларуси – теннисистка Виктория Азаренко расположилась на 98-й строчке рейтинга.
20:37 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.