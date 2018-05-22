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Братья Костицыны ничем не помогут белорусскому клубу?

Известный российский журналист Алексей Шевченко удивлен тому, что минское "Динамо" решило вернуть в состав братьев Костицыных.

Минское "Динамо" — один из самых странных клубов КХЛ. Там все время меняется идеология, причем, иногда прямо во время сезона. Что будет с командой теперь вообще непонятно. Клуб неожиданно вернул в состав братьев Костицыных. Видимо, для того, чтобы они помогли сборной выбраться из низшего дивизиона в первый же год. Других вариантов нет, так как у обоих лучшие годы не просто позади, а о них уже никто и не вспоминает. У Сергея семь шайб в прошлом сезоне за "Торпедо".

 Андрей просто ужасно сыграл за "Куньлунь". На него реально было жалко смотреть, хоть он и провел всего 22 матча. Они точно ничем не помогут белорусскому клубу в КХЛ, но, видимо, команда окончательно плюнет на турнир ради сборной. Это и по составу видно. Конец мая, а если бы матчи начинались завтра, то команда бы играла в три защитника и восемь нападающих. Но, самое интересное, что при этом они в конце прошлого сезона отказались от Дмитрия Коробова. Теперь, видимо, вернут и его, — цитирует журналиста "Спорт-Экспресс".


16:56 22/05/2018






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