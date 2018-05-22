Сегодня, 22 мая, состоится пресс-конференция, где выступит Диего Марадона
Начало в 21.00.
В ходе пресс-конференции аргентинец будет представлен в качестве нового председателя правления брестского "Динамо".
Мероприятие пройдет в Emirates Palace Hotel (Абу-Даби) и начнется в 21.00 по белорусскому времени, отмечает официальный твиттер брестского клуба.
16:27 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.