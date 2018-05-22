В ходе пресс-конференции аргентинец будет представлен в качестве нового председателя правления брестского "Динамо".









Мероприятие пройдет в Emirates Palace Hotel (Абу-Даби) и начнется в 21.00 по белорусскому времени, отмечает официальный твиттер брестского клуба.



