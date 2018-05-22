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35 клубов фигурируют в деле об организации договорных матчей в Украине

В деле об организации договорных матчей в Украине замешаны 35 клубов. Какие именно чемпионаты представляют эти клубы — не уточняется. Однако доподлинно известно, что обыски начали проводиться у представителей первой лиги.