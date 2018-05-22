35 клубов фигурируют в деле об организации договорных матчей в Украине
В деле об организации договорных матчей в Украине замешаны 35 клубов. Какие именно чемпионаты представляют эти клубы — не уточняется. Однако доподлинно известно, что обыски начали проводиться у представителей первой лиги.
Ранее утром информировалось о массовой облаве на организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины. Среди подозреваемых — экс-тренер "Мариуполя" Александр Севидов и Руслан Забранский, работающий с МФК "Николаев". Под подозрением также арбитры Евгений и Виктор Арановские, Александр Павлюк и Александр Сахно, сообщает sportarena.
16:22 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.