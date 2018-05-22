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Вячеслав Геращенко больше не является главным тренером "Гомеля"

Главный тренер "Гомеля" Вячеслав Геращенко сложил полномочия.


О своем решении Геращенко объявил команде сегодня после тренировки. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон,сообщает pressball.by 

Он пожелал успехов футболистам, тренерскому штабу и руководству клуба. В теплой атмосфере команда выразила благодарность тренеру за проделанную работу, — информирует официальный сайт клуба.


После 8 игр "Гомель" с четырьмя очками занимает 14-е место в чемпионате Беларуси.


15:14 22/05/2018






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