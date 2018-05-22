Вячеслав Геращенко больше не является главным тренером "Гомеля"
Главный тренер "Гомеля" Вячеслав Геращенко сложил полномочия.
О своем решении Геращенко объявил команде сегодня после тренировки. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон,сообщает pressball.by
Он пожелал успехов футболистам, тренерскому штабу и руководству клуба. В теплой атмосфере команда выразила благодарность тренеру за проделанную работу, — информирует официальный сайт клуба.
После 8 игр "Гомель" с четырьмя очками занимает 14-е место в чемпионате Беларуси.
15:14 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.