



О своем решении Геращенко объявил команде сегодня после тренировки. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон,сообщает pressball.by





Он пожелал успехов футболистам, тренерскому штабу и руководству клуба. В теплой атмосфере команда выразила благодарность тренеру за проделанную работу, — информирует официальный сайт клуба.









После 8 игр "Гомель" с четырьмя очками занимает 14-е место в чемпионате Беларуси.



