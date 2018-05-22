Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Британские фанаты обещают устроить в России «третью мировую войну»

Во время чемпионата мира 2018.

Радикально настроенные британские футбольные фанаты объявили о готовности к организованному противостоянию с российскими болельщиками во время чемпионата мира 2018 года в РФ. Они пообещали устроить хозяевам мундиаля «настоящий ад» и «третью мировую войну», сообщает newsru.com.


— Если люди думают, что это одна большая шутка, что мы собираемся играть в футбол, выпить, покурить и поболтать, — этого не будет, — заявил The Daily Star анонимный представитель ультрас. — Есть 50-60-летие фанаты, которые сходят с ума. Они не могут дождаться начала чемпионата мира. Это будет третья мировая война. И четвертая, пятая, шестая и даже седьмая.

13:08 22/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё