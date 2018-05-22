Британские фанаты обещают устроить в России «третью мировую войну»

Радикально настроенные британские футбольные фанаты объявили о готовности к организованному противостоянию с российскими болельщиками во время чемпионата мира 2018 года в РФ. Они пообещали устроить хозяевам мундиаля «настоящий ад» и «третью мировую войну», сообщает newsru.com









— Если люди думают, что это одна большая шутка, что мы собираемся играть в футбол, выпить, покурить и поболтать, — этого не будет, — заявил The Daily Star анонимный представитель ультрас. — Есть 50-60-летие фанаты, которые сходят с ума. Они не могут дождаться начала чемпионата мира. Это будет третья мировая война. И четвертая, пятая, шестая и даже седьмая.