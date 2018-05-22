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Игорь Шуневич: большой разговор и решения о развитии белорусского хоккея еще впереди

Большой разговор и решения о развитии белорусского хоккея еще впереди, — сообщил журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко.