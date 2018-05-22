Игорь Шуневич: большой разговор и решения о развитии белорусского хоккея еще впереди
Большой разговор и решения о развитии белорусского хоккея еще впереди, — сообщил журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Как вы знаете, проблем здесь хватает. Большой разговор и решения, я думаю, еще впереди. Сегодня мы вырабатываем новую тактику и методику оценки наших результатов и подготовки хоккеистов. Думаю, что настало время в очередной раз, может быть, используя другие методы и способы, оценить ситуацию и сделать правильные выводы из того, что произошло... Ситуация сегодня такова, что мы пользуемся услугами голкипера-иностранца. Это ненормально. Надо думать над системными вещами, которые позволят воспитывать своих вратарей. Это серьезная, большая задача в первую очередь федерации, — приводит БЕЛТА слова председателя наблюдательного совета.
13:16 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.