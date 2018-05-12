Лукашенко: Белорусским хоккеистам место в низшем дивизионе

«Им нечего делать с такой игрой в этом (элитном – Телеграф) дивизионе», - отметил глава государства, добавив, однако, что согласиться с этим нельзя, передает БелТА.









При этом президент подчеркнул, что "Динамо-Минск", который является базой для подготовки хоккеистов национальной сборной, по заявлениям из федерации хоккея, «не выполняет своих обязательств». «Клуб говорит о том, что им самим нужно играть и выигрывать, показывать игру, поэтому есть свои интересы. Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в "Динамо", а самые лучшие динамовские - в сборной», - сказал он.





По его словам, в ущерб всему нужно предпочтение отдавать сборной.