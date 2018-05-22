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Маршрут ралли "Дакар-2019" пройдёт по территории Перу

Маршрут ралли "Дакар-2019" пройдёт по территории Перу и будет содержать много "песочных" участков, заявил победитель гонки 2017 года в классе квадроциклов россиянин Сергей Карякин.

"Мы очень ждали эту информацию. Было много различных слухов, а в результате оказалось, что вся гонка пройдёт по территории Перу. С одной стороны, это, конечно же, плохо - так как хочется посетить много разных стран. Я очень надеялся, что будет Эквадор, я там ни разу там не был. С другой стороны - хорошо, потому организаторы кардинально изменили подход к маршруту", - цитирует пилота его пресс-служба.

"Об этом мне рассказали организаторы по телефону. Будет прогрессивное увеличение степени сложности спецучастков, будет очень много дюн. Обещают, что будет самый песочный "Дакар" за всю историю", - отметил он.

"И очень важное нововведение - если ты сходишь с дистанции на первой неделе гонки, то ты можешь продолжить марафон на второй неделе, просто будешь в другой классификации", - добавил Карякин.
"Интерфакс"
07:49 22/05/2018






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