Маршрут ралли "Дакар-2019" пройдёт по территории Перу
Маршрут ралли "Дакар-2019" пройдёт по территории Перу и будет содержать много "песочных" участков, заявил победитель гонки 2017 года в классе квадроциклов россиянин Сергей Карякин.
"Мы очень ждали эту информацию. Было много различных слухов, а в результате оказалось, что вся гонка пройдёт по территории Перу. С одной стороны, это, конечно же, плохо - так как хочется посетить много разных стран. Я очень надеялся, что будет Эквадор, я там ни разу там не был. С другой стороны - хорошо, потому организаторы кардинально изменили подход к маршруту", - цитирует пилота его пресс-служба.
"Об этом мне рассказали организаторы по телефону. Будет прогрессивное увеличение степени сложности спецучастков, будет очень много дюн. Обещают, что будет самый песочный "Дакар" за всю историю", - отметил он.
"И очень важное нововведение - если ты сходишь с дистанции на первой неделе гонки, то ты можешь продолжить марафон на второй неделе, просто будешь в другой классификации", - добавил Карякин.
07:49 22/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.