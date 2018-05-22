На Booking.com средняя стоимость номеров болтается на уровне 1,7-2 тысяч евро за ночь. Обеспеченные люди обнаружат номера и за 15 тысяч евро. "Реал" ничего не может сделать с отелями, поэтому покорно вернул билеты в кассы, а деньги — болельщикам.





Само собой, цены на отели вырастали во всех городах, принимавших финалы. Но Киев бьет все рекорды — цены на отели и хостелы выросли в 45 раз, сообщает Eurosport.





Финальный матч Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграет с "Ливерпулем", пройдет на стадионе "Олимпийский" 26 мая.