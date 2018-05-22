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Цены на отели и хостелы в Киеве перед финалом Лиги чемпионов выросли в 45 раз, болельщики "Реала" массово сдают билеты

Более двух тысяч фанатов "Реала" вернули билеты на финал Лиги чемпионов из-за невероятно высоких цен на отели и хостелы в Киеве.

На Booking.com средняя стоимость номеров болтается на уровне 1,7-2 тысяч евро за ночь. Обеспеченные люди обнаружат номера и за 15 тысяч евро. "Реал" ничего не может сделать с отелями, поэтому покорно вернул билеты в кассы, а деньги — болельщикам. 

Само собой, цены на отели вырастали во всех городах, принимавших финалы. Но Киев бьет все рекорды — цены на отели и хостелы выросли в 45 раз, сообщает Eurosport. 

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграет с "Ливерпулем", пройдет на стадионе "Олимпийский" 26 мая.
07:28 22/05/2018






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