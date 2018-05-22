Скандальный боксер Фьюри вернется в ринг после 2,5 лет перерыва





Очередным соперником скандального боксера, известного под прозвищем "Цыганский король", станет 39-летний албанец Сефер Сефери. Бой состоится 9 июня 2018 года в британском Манчестере.





28 ноября 2015 года Фьюри одержал сенсационную победу над Владимиром Кличко в Дюссельдорфе, выиграв бой по очкам и завоевав пять чемпионских титулов. Позже Фьюри лишили титула IBF (Международной боксерской федерации): боксер нарушил условия IBF, согласившись на бой-реванш с Кличко.





Ответный поединок между украинцем и британцем несколько раз назначался и переносился, но так и не состоялся.





В сентябре 2016 года в допинг-пробе Фьюри были найдены следы кокаина. В октябре того же года боксер добровольно отказался от чемпионских титулов WBA, WBO и IBO.





После боя с Кличко Фьюри набрал вес почти до 170 кг, однако последние полгода он работает над собой и приводит себя в форму. Всего в активе 29-летнего спортсмена 25 боев и ни одного поражения.