Скандальный боксер Фьюри вернется в ринг после 2,5 лет перерыва
Британо-ирландский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вернется в ринг спустя два с половиной года с момента последнего проведенного поединка, в котором он победил украинца Владимира Кличко. Об этом сообщает портал vRINGe.
Очередным соперником скандального боксера, известного под прозвищем "Цыганский король", станет 39-летний албанец Сефер Сефери. Бой состоится 9 июня 2018 года в британском Манчестере.
28 ноября 2015 года Фьюри одержал сенсационную победу над Владимиром Кличко в Дюссельдорфе, выиграв бой по очкам и завоевав пять чемпионских титулов. Позже Фьюри лишили титула IBF (Международной боксерской федерации): боксер нарушил условия IBF, согласившись на бой-реванш с Кличко.
Ответный поединок между украинцем и британцем несколько раз назначался и переносился, но так и не состоялся.
В сентябре 2016 года в допинг-пробе Фьюри были найдены следы кокаина. В октябре того же года боксер добровольно отказался от чемпионских титулов WBA, WBO и IBO.
После боя с Кличко Фьюри набрал вес почти до 170 кг, однако последние полгода он работает над собой и приводит себя в форму. Всего в активе 29-летнего спортсмена 25 боев и ни одного поражения.
07:19 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.