Российские биатлонистки рассматривают вариант продолжения карьеры в Беларуси
Российские биатлонистки могут продолжить карьеру в составе сборной Беларуси, сообщает «Советский спорт».
Женская эстафетная сборная России по биатлону ТАСС
По информации Sputnik Беларусь, к тренировкам женской команды Беларуси присоединились несколько российских спортсменок, которые всерьез задумываются о смене гражданства.
Переговоры со спортсменками находятся в активной фазе. На данный момент они ждут списка спортсменок, которые будут готовиться к сезону в составе сборной России.
Ранее уволенный в прямом эфире тренер по биатлону вновь встал у руля национальной команды России.
23:42 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.