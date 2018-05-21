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Российские биатлонистки рассматривают вариант продолжения карьеры в Беларуси

Российские биатлонистки могут продолжить карьеру в составе сборной Беларуси, сообщает «Советский спорт».

Женская эстафетная сборная России по биатлону ТАСС
 
По информации Sputnik Беларусь, к тренировкам женской команды Беларуси присоединились несколько российских спортсменок, которые всерьез задумываются о смене гражданства.
Переговоры со спортсменками находятся в активной фазе. На данный момент они ждут списка спортсменок, которые будут готовиться к сезону в составе сборной России.

Ранее уволенный в прямом эфире тренер по биатлону вновь встал у руля национальной команды России.


gazeta.ru
23:42 21/05/2018






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