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Гродненец в очередной раз стал чемпионом мира по муай-тай

В Мексике 20 мая завершился Чемпионат мира по тайскому боксу. В последний день соревнований представитель Гродно Дмитрий Варец, выступающий за сборную Беларуси, сумел в финале победить венгра и взять золото чемпионата, пишет Hrodna.life.

Гродненец в очередной раз стал чемпионом мира по муай-тай
Чтобы защитить титул чемпиона мира Дмитрию пришлось провести четыре боя. Традиционно гродненец дрался в своей категории 67 килограммов. В первом поединке Варец одолел американца, нокаутировав его локтем с разворота. Далее Дмитрий прошел русского бойца и вышел в полуфинал с казахом. Там гродненец оказался сильнее соперника и его ждал финал с венгром. В последний день соревнований Дмитрий дрался за звание чемпиона мира. В финале по очкам Варец сумел обойти венгра и защитить титул чемпиона мира.

Напомним, Дмитрий и в 2017 году на Чемпионате мира в Минске победил в финальном поединке. Тогда житель Гродно нокаутом победил бойца из Таиланда и взял золотую медаль.


Всего на чемпионате мира в Мексике сборная Беларуси завоевала 6 медалей (шестое общекомандное место): 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. А первое общекомандное место заняла сборная России, у которой на счету 22 медали.

17:38 21/05/2018






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