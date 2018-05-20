Гродненец в очередной раз стал чемпионом мира по муай-тай
В Мексике 20 мая завершился Чемпионат мира по тайскому боксу. В последний день соревнований представитель Гродно Дмитрий Варец, выступающий за сборную Беларуси, сумел в финале победить венгра и взять золото чемпионата, пишет Hrodna.life.
Чтобы защитить титул чемпиона мира Дмитрию пришлось провести четыре боя. Традиционно гродненец дрался в своей категории 67 килограммов. В первом поединке Варец одолел американца, нокаутировав его локтем с разворота. Далее Дмитрий прошел русского бойца и вышел в полуфинал с казахом. Там гродненец оказался сильнее соперника и его ждал финал с венгром. В последний день соревнований Дмитрий дрался за звание чемпиона мира. В финале по очкам Варец сумел обойти венгра и защитить титул чемпиона мира.
Напомним, Дмитрий и в 2017 году на Чемпионате мира в Минске победил в финальном поединке. Тогда житель Гродно нокаутом победил бойца из Таиланда и взял золотую медаль.
Всего на чемпионате мира в Мексике сборная Беларуси завоевала 6 медалей (шестое общекомандное место): 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. А первое общекомандное место заняла сборная России, у которой на счету 22 медали.
17:38 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.