Белорус Калачев стал лучшим в "Ростове" по итогам сезона

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Белорусский полузащитник Тимофей Калачев стал лучшим игроком в составе российской футбольной команды "Ростов" по итогам минувшего сезона, сообщили Sputnik в пресс-службе команды.

Лучшего игрока прошедшего сезона выбирали болельщики "Ростова" — голосование завершилось на официальном сайте клуба. В голосовании участие приняли около пяти тысяч человек.





"Победителем стал полузащитник Тимофей Калачев! Он набрал 63% голосов", — рассказали в "Ростове".





Второе место досталось Сверриру Ингасону – за него проголосовали 8,8%. "Третью позицию разделили Александр Гацкан и Мацей Вилюш – по 4,4%", — добавили в клубе.









"Ростов" набрал в прошедшем сезоне 37 очков и занял 11-е место в российском чемпионате. Калачев сыграл в 25 матчах и забил четыре гола.