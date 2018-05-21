Белорус Калачев стал лучшим в "Ростове" по итогам сезона
37-летний хавбек с огромным преимуществом обошел в голосовании болельщиков Сверрира Ингасона.
Фото Владимир Песня
Белорусский полузащитник Тимофей Калачев стал лучшим игроком в составе российской футбольной команды "Ростов" по итогам минувшего сезона, сообщили Sputnik в пресс-службе команды.
Лучшего игрока прошедшего сезона выбирали болельщики "Ростова" — голосование завершилось на официальном сайте клуба. В голосовании участие приняли около пяти тысяч человек.
"Победителем стал полузащитник Тимофей Калачев! Он набрал 63% голосов", — рассказали в "Ростове".
Второе место досталось Сверриру Ингасону – за него проголосовали 8,8%. "Третью позицию разделили Александр Гацкан и Мацей Вилюш – по 4,4%", — добавили в клубе.
"Ростов" набрал в прошедшем сезоне 37 очков и занял 11-е место в российском чемпионате. Калачев сыграл в 25 матчах и забил четыре гола.
Всего за ростовчан белорус провел порядка 300 матчей, в которых забил 20 мячей, пишет sputnik.by
16:25 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.