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Белорус Калачев стал лучшим в "Ростове" по итогам сезона

37-летний хавбек с огромным преимуществом обошел в голосовании болельщиков Сверрира Ингасона.

Фото Владимир Песня

Белорусский полузащитник Тимофей Калачев стал лучшим игроком в составе российской футбольной команды "Ростов" по итогам минувшего сезона, сообщили Sputnik в пресс-службе команды.
Лучшего игрока прошедшего сезона выбирали болельщики "Ростова" — голосование завершилось на официальном сайте клуба. В голосовании участие приняли около пяти тысяч человек.

"Победителем стал полузащитник Тимофей Калачев! Он набрал 63% голосов", — рассказали в "Ростове".

Второе место досталось Сверриру Ингасону – за него проголосовали 8,8%. "Третью позицию разделили Александр Гацкан и Мацей Вилюш – по 4,4%", — добавили в клубе.


"Ростов" набрал в прошедшем сезоне 37 очков и занял 11-е место в российском чемпионате. Калачев сыграл в 25 матчах и забил четыре гола.
Всего за ростовчан белорус провел порядка 300 матчей, в которых забил 20 мячей, пишет sputnik.by

16:25 21/05/2018






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