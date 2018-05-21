Pressball.by вспоминает еще семерых спортсменов, которые в последние годы по разным причинам отказались от белорусского гражданства.





Дарья Блашко (биатлон)





Чемпионка Кубка ИБУ-2015/16 отказалась тренироваться с резервной командой сборной Беларуси летом 2017-го. О причинах решения перейти под флаг географических соседей Блашко рассказала в интервью tut.by: "Насколько я знаю, в Беларуси во мне не видели перспективу. Всегда считали исключительно тихоходом без шансов на прогресс в скорости в будущем. Также Белорусская федерация биатлона ищет и отбирает спортсменов по показателю МПК — максимальному потреблению кислорода. Я тестировала этот показатель в Рамзау два года назад после чемпионата мира в "Раубичах", когда была выхолощена физически и эмоционально".





Белорусская федерация биатлона отказалась сокращать или отменять двухлетний карантин, который автоматически налагается на спортсмена при смене гражданства. Выступать за сборную Украины на этапах Кубка мира Блашко сможет лишь с марта 2019 года. А пока спортсменка довольствуется стартами на соревнованиях второго сорта.





Дарья Блашко

Фото: Александр Шичко





Кирилл Капленко (футбол)





18-летний уроженец Молодечно — один из немногих игроков "Зенита-2", кого в первой части чемпионата России-2017/18 Роберто Манчини привлекал к основной команде и даже пару раз выпускал на поле. Свой путь в премьер-лигу нападающий начинал в минском "Динамо". Под руководством Владимира Дятлова Капленко выигрывал юношеский чемпионат страны. Затем полузащитник перебрался в БАТЭ, а через несколько месяцев — в академию "Краснодара". Там его заметили скауты "Зенита". Чтобы облегчить себе жизнь в Санкт-Петербурге молодой человек прислушался к совету родителей и отказался от белорусского гражданства. БФФ обращалась в ФИФА с просьбой завести дело на "Зенит" и Капленко, который проигнорировал два вызова в молодежную сборную Беларуси. Однако футболист все еще намерен принять российское спортивное гражданство и выступать за сборную России.





Кирилл Устименко (хоккей)





Гомельчанин регулярно вызывается в юношескую сборную России, а недавно получил приглашение на сочинский сбор "молодежки". Вратарь выступает в санкт-петербургском "Динамо" (МХЛ). Минувшим летом белоруса на драфте НХЛ выбрала "Филадельфия". Однако за океан Устименко переезжать пока не планирует. В МХЛ он получает регулярную практику и борется за место в сборной. От белорусского гражданства игрок отрекся давно — Устименко с детства живет в Петербурге. В минувшем сезоне хоккеист провел 61 матч в МХЛ.





Кирилл Устименко





Александр Бутько (волейбол)





32-летний капитан "Зенита" еще десяток лет назад отказался от родного паспорта. Уроженец Гродно стремительно освоился в России. Стал вызываться в сборную России. Вместе с ней Бутько выиграл Олимпиаду и стал чемпионом Европы. Нашей национальной команде о таких успехах можно лишь мечтать. В 2003 году, в 15 лет, волейболист вызывался в сборную Беларуси и даже провел за нее два матча. На этом их отношения и завершились. В 2013 и 2014 годах Бутько в российскую сборную не вызывался из-за лимита международной федерации волейбола на натурализованных игроков. Но к 2015 год опытный связующий вернулся в команду.





Александр Бутько





Никита Комаров (хоккей)





Прошлым летом белорусских хоккеистов захлестнула эпидемия. Все как один для того, чтобы подписать хороший контракт с клубом КХЛ, стали отказываться от выступлений за национальную команду. Среди них оказался и экс-форвард московского "Динамо". В минувшем сезоне хоккеист провел 36 матчей и набрал 10 очков. Две недели назад 29-летний игрок перешел в "Витязь".









"ФХБ хочет пожизненно запретить "отказникам" выступать за сборную? Не знаю, что тут сказать, пусть Федерация хоккея Беларуси разбирается. Для меня эти возможные решения ничего не изменят, потому что свой выбор относительно игры за сборную я уже сделал (не играть за национальную команду — прим.). А так, федерация может делать, как считает нужным, это уже их дела", — сказал Комаров в интервью "Р-Спорт".









Павел Карнаухов (хоккей)





Брат голкипера сборной Беларуси Михаила Карнаухова решил пойти по другому пути. Три года назад хоккеист, покинув "Красную Армию", переехал в Западную хоккейную лигу. В пятом туре драфта Карнаухова выбрал "Калгари". Однако вскоре вернулся в Россию, дебютировал за ЦСКА и стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира-2017. В минувшем сезоне КХЛ провел за "армейцев" 13 матчей, в которых отметился двумя ассистентскими баллами. Контракт нападающего с клубом действует еще год.

Павел Карнаухов





Андрей Стась (хоккей)





Капитан белорусской сборной на чемпионате мира-2017 неожиданно отказался от выступлений за команду прошлым летом. Сделано это было ради того, чтобы без помех выступать в омском "Авангарде". Такой поступок Стася на родине многие не поняли. Хоккеист до сих пор публично не объяснил своего решения, но зато подписал трехлетнее соглашение с омской командой. В завершившемся сезоне КХЛ 29-летний форвард принял участие в 59 встречах, забросил две шайбы и отдал 13 "ассистов".





Андрей Стась





Николай Прудников (футбол)





20-летний уроженец Шклова постигал азы футбола в родном городе. В 13 лет переехал в Могилев, где продолжил обучение в СДЮШОР-7. После чего юного нападающего заприметил "Днепр". Футболист стал привлекаться к играм за юношескую сборную Беларуси. В 15 лет родители посчитали, что их сыну будет лучше в Чертаново. На том и порешали – семья переехала в Россию. После успешного сезона в ПФЛ за местную команду Николая Прудникова заметили в "Зените". Сначала футболиста взяли на просмотр, а затем и вовсе подписали для второй команды. С тех пор Прудников вызывается в юношескую сборную России. В минувшем сезоне ФНЛ форвард провел 29 матчей и забил три мяча.











