Передача была посвящена провалу сборной Беларуси на ЧМ-2018 в Дании.





- Почему мы своих специалистов не ценим и не уважаем?





- Когда меня останавливают на улице и спрашивают — почему у нас постоянно вектор меняется, то он канадский, то он российский, я отвечаю, что у нас над федерацией стоит флюгер. Куда ветер дует, туда он и поворачивает. Но я ни разу не видел, чтобы флюгер показывал вниз. Он покажет вниз, если только здание разрушится.





- Сейчас мы еще не на этой стадии?





- Пока еще нет. Пока он еще крутится. Вопрос — в каком направлении?



