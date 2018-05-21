Сергей Шабанов: у нас над федерацией стоит флюгер. Куда ветер дует, туда он и поворачивает
Бывший голкипер сборной Беларуси, тренер вратарей юниорских сборных Беларуси Сергей Шабанов в программе "Большой спорт" на канале "Беларусь 5" образно ответил на патриотический вопрос ведущего Владимира Новицкого.
Передача была посвящена провалу сборной Беларуси на ЧМ-2018 в Дании.
- Почему мы своих специалистов не ценим и не уважаем?
- Когда меня останавливают на улице и спрашивают — почему у нас постоянно вектор меняется, то он канадский, то он российский, я отвечаю, что у нас над федерацией стоит флюгер. Куда ветер дует, туда он и поворачивает. Но я ни разу не видел, чтобы флюгер показывал вниз. Он покажет вниз, если только здание разрушится.
- Сейчас мы еще не на этой стадии?
- Пока еще нет. Пока он еще крутится. Вопрос — в каком направлении?
14:11 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.