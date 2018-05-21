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Сергей Шабанов: у нас над федерацией стоит флюгер. Куда ветер дует, туда он и поворачивает

Бывший голкипер сборной Беларуси, тренер вратарей юниорских сборных Беларуси Сергей Шабанов в программе "Большой спорт" на канале "Беларусь 5" образно ответил на патриотический вопрос ведущего Владимира Новицкого.

Передача была посвящена провалу сборной Беларуси на ЧМ-2018 в Дании. 

- Почему мы своих специалистов не ценим и не уважаем?

- Когда меня останавливают на улице и спрашивают — почему у нас постоянно вектор меняется, то он канадский, то он российский, я отвечаю, что у нас над федерацией стоит флюгер. Куда ветер дует, туда он и поворачивает. Но я ни разу не видел, чтобы флюгер показывал вниз. Он покажет вниз, если только здание разрушится.

- Сейчас мы еще не на этой стадии?

- Пока еще нет. Пока он еще крутится. Вопрос — в каком направлении?


Прессбол
14:11 21/05/2018






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