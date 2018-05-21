Radio Svaboda svaboda.org

Футбол. 10 тысяч полицейских обеспечивают безопасность в Киеве перед финалом Лиги чемпионов

Полиция Киева начала работать в усиленном режиме в преддверии финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". Матч пройдет на стадионе "Олимпийский" 26 мая, начало — в 21.45 по белорусскому времени. Власти Украины ожидают приезда около 50 тысяч гостей.