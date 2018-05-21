Футбол. 10 тысяч полицейских обеспечивают безопасность в Киеве перед финалом Лиги чемпионов
Полиция Киева начала работать в усиленном режиме в преддверии финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". Матч пройдет на стадионе "Олимпийский" 26 мая, начало — в 21.45 по белорусскому времени. Власти Украины ожидают приезда около 50 тысяч гостей.
Ранее стало известно, что 2200 болельщиков "Реала" отказалось от поездки в Киев из-за неадекватных цены на жилье.
Полиция Киева с сегодняшнего дня будет работать в усиленном режиме в связи с финалом Лиги чемпионов. Сотрудников правоохранительных органов на улицах украинской столицы будет не менее 10 тысяч, — цитирует ТАСС телеканал NewsOne.
Отмечается, что кроме полицейских, безопасность в Киеве будут обеспечивать бойцы Национальной гвардии Украины, а также сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
14:44 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.