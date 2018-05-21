Месси в пятый раз в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

Аргентинский футболист забил 34 мяча в 36 матчах завершившегося чемпионата Испании. Месси набрал 68 очков и на четыре балла опередил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (32 гола в 36 матчах английской премьер-лиги). На третьем месте оказался Гарри Кейн (30 голов в 37 матчах АПЛ).





Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.





В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей игрока умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 чемпионатов, оценивается в два очка.





Топ-10 рейтинга «Золотой бутсы» в сезоне-2017/18 выглядит следующим образом:





1. Лионель Месси («Барселона») — 34 гола (68 очков);





2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 32 (64);





3. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 30 (60);





4. Роберт Левандовски («Бавария») — 29 (58);





5. Чиро Иммобиле («Лацио») — 29 (58);





6. Мауро Икарди («Интер») — 29 (58);





7. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — 28 (56);





8. Криштиану Роналду («Реал») — 26 (52);





9. Жонас («Бенфика») — 34 (51);





10. Луис Суарес («Барселона») — 25 (50).