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Месси в пятый раз в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2017/18.

Аргентинский футболист забил 34 мяча в 36 матчах завершившегося чемпионата Испании. Месси набрал 68 очков и на четыре балла опередил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (32 гола в 36 матчах английской премьер-лиги). На третьем месте оказался Гарри Кейн (30 голов в 37 матчах АПЛ).

Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей игрока умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 чемпионатов, оценивается в два очка.

Топ-10 рейтинга «Золотой бутсы» в сезоне-2017/18 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона») — 34 гола (68 очков);

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 32 (64);

3. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 30 (60);

4. Роберт Левандовски («Бавария») — 29 (58);

5. Чиро Иммобиле («Лацио») — 29 (58);

6. Мауро Икарди («Интер») — 29 (58);

7. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — 28 (56);

8. Криштиану Роналду («Реал») — 26 (52);

9. Жонас («Бенфика») — 34 (51);

10. Луис Суарес («Барселона») — 25 (50).

09:49 21/05/2018






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