- В Беларуси, наверное, сейчас все стоят на ушах. Все-таки в брестское "Динамо" приедет Марадона.





- Да не знаю. Ажиотаж возникает прежде всего в прессе. СМИ "кипят". Звонят, спрашивают, журналистам интересно.





- А о чем подумали вы, когда поняли, что приезд Марадоны — это не "утка"?





- Я довольно спокойно отнесся. Для имиджа и популяризации футбола в Беларуси, рекламы — это просто здорово. Такой человек к нам едет! К нашему виду спорта, думаю, повысится интерес со стороны болельщиков. Однако я считаю приглашение Марадоны просто пиар-ходом.





- Почему?





- Не думаю, что Марадона будет тут работать. Дай бог, чтобы я ошибался. Время покажет. Склоняюсь к тому, что Брест пошел на такую пиар-акцию. Не более. Наверное, великому аргентинцу заплатили, чтобы он появился в Бресте. Один раз или пару раз. Не более.





- Постоянно в течение года он точно жить не будет?





- Думаю, что нет. Было бы здорово, если бы он постоянно работал в брестском "Динамо". Я только "за", — приводит слова Глеба sport-express.ru.



