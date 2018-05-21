IIHF: Беларусь в любом случае выступит на «домашнем» чемпионате по хоккею
Сборная Беларуси получит специальную "грин-карту" для участия в чемпионате мира 2021 года, если к тому времени сама не вернется в элитный дивизион,
"Сборная Беларуси обязательно будет играть на домашнем чемпионате мира в 2021 году. Во-первых, у меня нет сомнений, что они сами смогут вернуться в элиту. Во-вторых, если вдруг этого не произойдет, команде будет предоставлена специальная "грин-карта". Иногда вылет из элиты может даже пойти на пользу и дать толчок развитию хоккея в стране", - сообщил РИА Новости президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Сборная Беларуси по итогам чемпионата мира в Дании потеряла место в элитном дивизионе, где неизменно играла с 2005 года. В 2021 году Беларуси совместно с Латвией примет чемпионат мира в элитной группе. 12 мая источник в IIHF сообщил РИА Новости, что сборная Беларуси в любом случае вернется в элитный дивизион к чемпионату мира в 2021 году.
08:27 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.