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IIHF: Беларусь в любом случае выступит на «домашнем» чемпионате по хоккею

Сборная Беларуси получит специальную "грин-карту" для участия в чемпионате мира 2021 года, если к тому времени сама не вернется в элитный дивизион,

"Сборная Беларуси обязательно будет играть на домашнем чемпионате мира в 2021 году. Во-первых, у меня нет сомнений, что они сами смогут вернуться в элиту. Во-вторых, если вдруг этого не произойдет, команде будет предоставлена специальная "грин-карта". Иногда вылет из элиты может даже пойти на пользу и дать толчок развитию хоккея в стране", - сообщил РИА Новости президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Сборная Беларуси по итогам чемпионата мира в Дании потеряла место в элитном дивизионе, где неизменно играла с 2005 года. В 2021 году Беларуси совместно с Латвией примет чемпионат мира в элитной группе. 12 мая источник в IIHF сообщил РИА Новости, что сборная Беларуси в любом случае вернется в элитный дивизион к чемпионату мира в 2021 году.
08:27 21/05/2018






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