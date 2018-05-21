Хоккей. ЧМ-2018. Шведы – чемпионы

Правда, в финале скандинавы одолели команду Швейцарии только в серии буллитов — 3:2 Б.





Шведы завоевали второй титул кряду (в 2017 году "Тре Крунур" по буллитам победили канадцев) и 11-й в истории. Для швейцарцев серебро стало третьим в истории.