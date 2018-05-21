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Хоккей. ЧМ-2018. Шведы – чемпионы

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира-2018.

Правда, в финале скандинавы одолели команду Швейцарии только в серии буллитов — 3:2 Б. 

Шведы завоевали второй титул кряду (в 2017 году "Тре Крунур" по буллитам победили канадцев) и 11-й в истории. Для швейцарцев серебро стало третьим в истории. 
07:30 21/05/2018






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