Хоккей. ЧМ-2018. Шведы – чемпионы
Сборная Швеции выиграла чемпионат мира-2018.
Правда, в финале скандинавы одолели команду Швейцарии только в серии буллитов — 3:2 Б.
Шведы завоевали второй титул кряду (в 2017 году "Тре Крунур" по буллитам победили канадцев) и 11-й в истории. Для швейцарцев серебро стало третьим в истории.
07:30 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.