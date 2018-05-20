Белградский клуб устроил чемпионский парад по столице Сербии в открытом автобусе. Автобус загорелся во время поездки — скорее всего, из-за фанатов, которые жгли пиротехнику.





Игроки и тренерский штаб успели покинуть автобус, пока возгорание было несильным. Никто не пострадал. Спасатели вскоре прибыли на место и потушили пожар.