Автобус "Црвены Звезды" загорелся во время чемпионского парада
«Црвена Звезда» угодила в неприятности во время празднования чемпионства.
Белградский клуб устроил чемпионский парад по столице Сербии в открытом автобусе. Автобус загорелся во время поездки — скорее всего, из-за фанатов, которые жгли пиротехнику.
Игроки и тренерский штаб успели покинуть автобус, пока возгорание было несильным. Никто не пострадал. Спасатели вскоре прибыли на место и потушили пожар.
Источник: Sports.ru
20:47 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.