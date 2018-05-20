Легендарный нападающий будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест». К своим обязанностям Диего приступит в июле, после окончания Чемпионата мира в России.





5 фактов о нашумевшей сделке





1. «Динамо-Брест» второй сезон подряд становится победителем Кубка Беларуси. В субботу, 19 мая, в финальной встрече брестские «динамовцы» обыграли борисовский БАТЭ.





Таким образом, футбольный клуб — один из успешных спортивных проектов в нашей стране, а также самый смелый и любопытный. Дело даже касается не только спортивных показателей, сколько имиджевых решений.





К примеру, с 1 августа 2016 года к служебным обязанностям в качестве пресс-секретаря клуба приступила «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова.





Напомним, Ольга (уроженка Лепельского района) закончила Институт журналистики БГУ.





2. Еще три года назад брестское «Динамо» было обычным нищим белорусским клубом-аутсайдером из провинции, у которого не хватает денег даже на интернет в офисе. Все изменилось, когда в 2016 году партнером и совладельцем клуба стала компания SOHRA Overseas, головной офис которой расположен в Дубае.





Основным направлением деятельности фирмы является продвижение и реализация на рынках Африки и стран Персидского залива продукции промышленного комплекса Беларуси (грузовые автомобили, трактора, карьерные самосвалы, высокотехнологичная спецтехника, шины). Подразделение «Сохра Групп» готово предложить технику в лизинг и организовать ремонт белорусской техники в любой точке мира. Компания продвигает также белорусские удобрения на азиатских рынках.









3. При покупке футбольного клуба в качестве мецената был представлен Поль Даэр, сын одного из шейхов. Реальным же хозяином клуба, как пишет tut.by, является Александр Зайцев, бывший помощник Виктора Лукашенко (старшего сына Президента Беларуси).





Кроме того, Зайцев является одним из совладельцев «Бремино групп», которая в декабре 2016 года открыла примыкающий к пункту пропуска «Брузги — Кузница Белостоцкая» логистический комплекс. В планах компании также открыть подобный центр в Берестовице и запустить мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино — Орша».





4. Отвечая на вопрос корреспондента euro-football.ru, Ольга Хиженкова заметила, что клуб заинтересован в том, чтобы Марадона связал свое имя с «Динамо»:

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Для нас имеет огромное значение масштаб его личности в футболе, его влияние на будущие результаты клуба. Верим, что Диего придаст новый виток развития и нашему клубу, и всему белорусскому футболу. Это не маркетинговый ход, а шаг, от которого мы ждем результатов в футболе.





Плюс для владельцев клуба важно, чтобы дети из клубной академии могли лично общаться с таким великим игроком и прикоснуться к гениальности лучшего футболиста XX века. День заключения контракта с Марадоной уже стал для нашего клуба историческим.





5. Владимир Бережков, известный белорусский спортивный обозреватель, полагает, что Диего понадобился нынешним владельцам футбольного клуба как повод для привлечения новых инвестиций и новых бизнес-партнеров.





Белорусскому футболу это может быть полезно с точки зрения привлечения зрителей, внимания. Со спортивной точки зрения — вряд ли. Марадона как тренер не проявил себя практически нигде, вся его тренерская работа была с отрицательным эффектом.





Марадона в том числе известен как ярый налогонеплательщик, любитель наркотиков. Если положить на весы все вместе, то получится, что очень много звука, грома, внимания… Я думаю, что те, кто его приглашал, рассчитывали именно на это — заявил Бережков.









Кстати, тренерская карьера легендарного аргентинца началась курьезным образом — после того как в его допинг-пробе на чемпионате мира в 1994 году обнаружили сразу пять запрещенных веществ. Марадона получил дисквалификацию на 15 месяцев и стал искать, куда бы деть свою неуемную энергию, частенько подпитываемую кокаином.





На первом «месте работы» — аргентинский клуб «Мандию» — Диего проработал недолго, ушел через два месяца подравшись с владельцем клуба. Последней остановкой Марадоны на тренерском пути стал арабский клуб «Аль-Фуджайра», где он продержался всего сезон. После того, как команда не смогла пробиться в первый дивизион ОАЭ, стороны в апреле 2018 года разорвали контракт по взаимного согласию до окончания чемпионата.





Условия трехлетнего контракта Диего Марадона с «Динамо-Брест» не раскрываются.



