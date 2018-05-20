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Белоруска Вера Лапко выиграла теннисный турнир во Франции

Белорусская теннисистка Вера Лапко (93-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира во французском Сен-Годенсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем решающем поединке Вера Лапко встречалась с голландской теннисисткой Керин Лемуан (313) и выиграла в двух партиях - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. 

Теперь белоруска отправится в Париж, где попытается пробиться в основную сетку второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции.

17:45 20/05/2018






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