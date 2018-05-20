Белоруска Вера Лапко выиграла теннисный турнир во Франции
Белорусская теннисистка Вера Лапко (93-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира во французском Сен-Годенсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем решающем поединке Вера Лапко встречалась с голландской теннисисткой Керин Лемуан (313) и выиграла в двух партиях - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Теперь белоруска отправится в Париж, где попытается пробиться в основную сетку второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции.
17:45 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.